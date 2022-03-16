Зеленський зробив заяву після зустрічі в Києві з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі

"Вони нам дуже сильно допомагають. Насамперед це сильна позиція, що в такий час, коли багато амбасадорів виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ, ці люди, лідери своїх прекрасних незалежних європейських держав, нічого не бояться. Вони більше бояться за нашу долю", - заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що це дуже дружній крок, і з такими друзями і партнерами Україна зможе здобути перемогу.

Президент також сказав, що він абсолютно довіряє лідерам цих країн щодо гарантії безпеки України та її майбутнього в Європейському Союзі.

"Ми знаємо на 100%, все, що ми обговорюємо, воно дійсно дійде до позитивної мети для нашої країни", - підкреслив Зеленський.