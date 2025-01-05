Зеленский рассказал, сколько уже убитых и раненых солдат КНДР

"Северная Корея. 12 тысяч приехало (на территорию РФ для участия в войне – ред.). На сегодня 3800 убиты или ранены. Они могут привезти еще 30-40 тысяч. А могут и 500. Они могут привезти много людей. Потому что у них автократия", - сказал глава государства.

При этом Зеленский считает, что Европа сможет собрать армию, которая будет насчитывать два или три миллиона человек. Он подчеркнул, что на сегодняшний день крупнейшей армией Европы является украинская, которая составляет 980 тысяч военных. Второе место занимает Франция, которая имеет около 200 тысяч человек в своей армии.

"Нет такой цели всех собрать – мы не хотим войны. Мы хотим русских остановить. А они приглашают солдат из Северной Кореи. Сжигают им лица, раненым или убитым", - заявил Зеленский.