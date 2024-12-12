Зеленский рассказал, сколько РФ убила священников и разрушила церквей в Украине

Глава государства отметил, что российские захватчики относятся к разным украинским церквям примерно "как к школам".

"То есть повсюду, где они заходили на наши территории, они уничтожали школы и церкви. Просто, чтобы не осталось никакого следа", - рассказал президент.

По словам Зеленского, большое количество священников разных конфессий "попали в плен или были убиты".

"Россияне убили 50 священнослужителей - убили по-разному. Есть все доказательства, как они их пытали. За что они их пытали? Только за то, что они "должны" были служить патриарху Кириллу (патриарх Московский, предстоятель Русской православной церкви Кирилл) и их церкви, а священник служит людям и Богу", - говорит президент.

Также Зеленский рассказал об уничтожении росармией в Украине храмов как в результате обстрелов, так и поджогов.

"Они разрушили около 700 церквей. Атаковали бомбами, ракетами. А там, где они заходили на территорию нашего государства, просто поджигали", - рассказал глава государства.