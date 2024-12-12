Зеленский рассказал, сколько РФ убила священников и разрушила церквей в Украине
С момента широкомасштабного вторжения в Украину российские оккупанты уже убили 50 священнослужителей. Также вражеская армия разрушила около 700 храмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью СBN.
Глава государства отметил, что российские захватчики относятся к разным украинским церквям примерно "как к школам".
"То есть повсюду, где они заходили на наши территории, они уничтожали школы и церкви. Просто, чтобы не осталось никакого следа", - рассказал президент.
По словам Зеленского, большое количество священников разных конфессий "попали в плен или были убиты".
"Россияне убили 50 священнослужителей - убили по-разному. Есть все доказательства, как они их пытали. За что они их пытали? Только за то, что они "должны" были служить патриарху Кириллу (патриарх Московский, предстоятель Русской православной церкви Кирилл) и их церкви, а священник служит людям и Богу", - говорит президент.
Также Зеленский рассказал об уничтожении росармией в Украине храмов как в результате обстрелов, так и поджогов.
"Они разрушили около 700 церквей. Атаковали бомбами, ракетами. А там, где они заходили на территорию нашего государства, просто поджигали", - рассказал глава государства.
Напомним, в апреле прошлого года Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия разрушила сотни церквей, а также более 60 музеев и галерей в Украине.
Также сообщалось, что в июле 2024 года российские оккупанты ударили ракетами по Одессе, одна из них попала по Спасо-Преображенскому собору. В результате обстрела серьезно повреждено здание храма и крыша.
Добавим, в апреле этого года в МКИП рассказали, что российское вторжение в Украину привело к повреждению 1974 года объектов культурной инфраструктуры. Из них полностью уничтожен - 321 объект.
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