Зеленский раскрыл детали трагического ДТП во Франции, в котором пострадали дети

Во Франции сегодня, 13 июня, автобус с украинцами, в том числе детьми, попал в аварию. На место события уже направили украинских дипломатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства отметил, что автобус возвращался учебного обмена из французского лицея в Бретани. По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.
"На данный момент известно о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины. Еще двое людей в тяжелом состоянии, за их жизнь борются французские медики. Остальные дети получили средние и легкие ранения, всем им оказывается необходимая помощь", - рассказал президент.
Он уточнил, что на место происшествия немедленно направили команду украинских дипломатов и консулов во главе с послом Украины во Франции. Они поддерживают связь с семьями пострадавших, а также с представителями французских органов власти и служб на месте происшествия.
При этом министр иностранных дел Андрей Сибига и министр внутренних дел Игорь Клименко регулярно информируют о пострадавших и обстоятельствах трагедии.
Зеленский поблагодарил Францию за то, что более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы доставить пострадавших детей в больницы. Офис президента Франции Эммануэля Макрона держит ситуацию на контроле.
Глава государства выразил сочувствие всем семьям пострадавших.
Напомним, о ДТП во Франции с украинским автобусом стало известно в пятницу, 13 июня, днем.
Предварительно сообщалось, что погибли 4 человека, еще по меньшей мере 30 человек получили травмы. 11 из них - в тяжелом состоянии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.