Зеленский раскрыл детали трагического ДТП во Франции, в котором пострадали дети

Во Франции сегодня, 13 июня, автобус с украинцами, в том числе детьми, попал в аварию. На место события уже направили украинских дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Глава государства отметил, что автобус возвращался учебного обмена из французского лицея в Бретани. По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.

"На данный момент известно о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины. Еще двое людей в тяжелом состоянии, за их жизнь борются французские медики. Остальные дети получили средние и легкие ранения, всем им оказывается необходимая помощь", - рассказал президент.

Он уточнил, что на место происшествия немедленно направили команду украинских дипломатов и консулов во главе с послом Украины во Франции. Они поддерживают связь с семьями пострадавших, а также с представителями французских органов власти и служб на месте происшествия.

При этом министр иностранных дел Андрей Сибига и министр внутренних дел Игорь Клименко регулярно информируют о пострадавших и обстоятельствах трагедии.

Зеленский поблагодарил Францию за то, что более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы доставить пострадавших детей в больницы. Офис президента Франции Эммануэля Макрона держит ситуацию на контроле.

Глава государства выразил сочувствие всем семьям пострадавших.