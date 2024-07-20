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Зеленский: рассматриваются все версии убийства Фарион, включая ту, "что ведет в Россию"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители продолжают расследовать убийство экс-нардепа Ирины Фарион. Рассматриваются все версии, включая ту, "что ведет в Россию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что утром были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.

"Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника. Министр внутренних дел, заместители генерального прокурора и руководителей Национальной полиции и СБУ находятся во Львове.

 

 

Убийство Ирины Фарион

В пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный стрелял в общественного деятеля и бывшего народного депутата Ирину Фарион.

Фарион доставили в больницу с огнестрельным ранением головы, она была в тяжелом состоянии. Экс-нардеп скончалась в больнице.

По факту стрельбы правоохранители возбудили уголовное дело, позже его переквалифицировали в умышленное убийство.

Пока поиски нападавшего продолжаются. В сети пишут, что это был мужчина, который в течение нескольких дней следил за домом Фарион.

Что известно об убийстве Ирины Фарион - узнайте в материале РБК-Украина.

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