Зеленский: рассматриваются все версии убийства Фарион, включая ту, "что ведет в Россию"

Убийство Ирины Фарион

В пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный стрелял в общественного деятеля и бывшего народного депутата Ирину Фарион.

Фарион доставили в больницу с огнестрельным ранением головы, она была в тяжелом состоянии. Экс-нардеп скончалась в больнице.

По факту стрельбы правоохранители возбудили уголовное дело, позже его переквалифицировали в умышленное убийство.

Пока поиски нападавшего продолжаются. В сети пишут, что это был мужчина, который в течение нескольких дней следил за домом Фарион.

Что известно об убийстве Ирины Фарион - узнайте в материале РБК-Украина.

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