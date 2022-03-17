Зеленський - до російських солдатів: "Складіть зброю, це краще, ніж загинути на нашій землі"

Зеленський звернувся до російських солдатів і закликав їх скласти зброю, щоб зберегти життя.

Президент України зазначив, що російські війська зазнають таких втрат в Україні, яких не було в Сирії, не було в Чечні. Не було їх і у радянських військ в Афганістані.

"Якщо ваша війна, війна проти українського народу ще будете продовжуватися, то мами Росії втратять більше дітей, ніж в афганській і Чеченській війнах разом узятих. Навіщо вам це потрібно?",- звернувся Зеленський до росіян.

За його словами, кожен російський солдат, який складе знаряддя, отримає шанс вижити. Президент України звернувся до" строковиків", яких кинули в котел цієї війни, а також до решти російським солдатам. Зеленський закликав їх скласти зброю. За його словами, це набагато краще, ніж загинути на нашій землі.