Зеленський - росіянам: держава збирає з вас податки, щоб зробити вас біднішими

"Упевнений, серед вас багато тих, кому політика вашої держави противна. Кого вже просто нудить від того, що ви бачите по телевізору. Від того, як вам брешуть ваші ж пропагандисти в Інтернеті. Пропагандисти, які сплачуються з ваших податків. І брешуть про війну, яка оплачується з ваших податків. І яка робить біднішими за всіх громадян Росії. Кожен день все більше", - звернувся Зеленський до росіян.

Він також зазначив, що Росія збирає зі своїх громадян податки, щоб зробити їх біднішими, щоб ізолювати їх від світу. За словами президента, Україна ніколи не загрожувала безпеці Російської Федерації. І зараз робить все тільки для того, щоб повернути мир на свою землю.

"Ви, громадяни Росії, теж зацікавлені у світі. Рятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. І якщо можете покинути Росію, щоб не віддавати ваші податки на війну, зробіть це", - додав Зеленський.