Зеленский: россияне уничтожают доказательства своих преступлений в Херсонской области

"Конечно, есть информация и о том, что происходит на оккупированной части Херсонской области. Для этого даже слова "катастрофа" мало", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне сформировали там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей.

"И это не впервые Россия делает - пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории. Так они делали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает украинской разведке и спецслужбам получать нужную информацию.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, из-за чего 80 населенных пунктов оказались затопленными. Вода поднялась по некоторым местам до 5 метров. На сегодня вода уже отошла.

Правительство выделило 565 млн гривен для помощи пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях из-за подрыва РФ Каховской ГЭС.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на вторник, 20 июня, погиб 21 человек.