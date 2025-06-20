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Зеленский: у россиян в Сумской области были безумные планы, но убийц уничтожают

Киев, Пятница 20 июня 2025 20:36
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Зеленский: у россиян в Сумской области были безумные планы, но убийц уничтожают Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия выдумала абсолютно безумные планы на наступление в Сумской области. Но оккупантов там уничтожают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что он провел Ставку верховного главнокомандующего. В частности, был очень детальный доклад по фронту. Отдельное внимание участники Ставки уделили Сумской области и действиям в пограничной зоне.
"У россиян там были разные планы, намерения - безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину", - подчеркнул Зеленский.

Наступление РФ в Сумской области

Напомним, российские оккупанты зашли в Сумскую область и удерживают под своим контролем территорию в пограничной зоне.

На этом фоне глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров объяснил, что россияне хотят создать буферную зону на территории региона.

С учетом активных действий РФ в Сумской области Генштаб ВСУ добавил новое направление боев - Северо-Слобожанское.

При этом сегодня, 20 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он якобы не ставил своим солдатам задачу оккупировать Сумы, но "не исключает" такой сценарий.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Сумская область Война в Украине
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