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Зеленский: РФ после слов Трампа о мире убила в Украине за сутки 22 человека, еще 85 ранила

Вторник 29 июля 2025 11:20
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Зеленский: РФ после слов Трампа о мире убила в Украине за сутки 22 человека, еще 85 ранила Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска за минувшие сутки атаковали более 70 украинских городов и сел, убив 22 человека, еще 85 человек получили ранения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Вчера прозвучали очень важные слова президента (США Дональда - ред.) Трампа о том, как российское руководство тратит время мира впустую, говоря о мире и одновременно убивая людей. Мы все хотим настоящего мира, достойного и длительного, много порядочных лидеров и стран в мире, которые нас поддерживают", - отметил Зеленский.

По его словам, по состоянию на сейчас известно, что за одни минувшие сутки, когда все вновь почувствовали надежду на окончание убийств, российская армия убила в Украине 22 человека, еще 85 человек были ранены. Под российскими ударами были 73 украинских города и села.

"В два часа ночи уже в эти сутки россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское - по территории городской больницы. Три человека погибли от этого удара, и среди них беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года", - добавил президент.

Он также добавил, что в конце вчерашнего дня, уже почти в полночь, российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области.

"Это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный. Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским в этой колонии. Много погибших, еще 43 человека были ранены, и среди них есть люди с очень тяжелыми ранениями", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также добавил, что каждое убийство, каждый российский удар свидетельствуют о том, что Москва заслуживает очень жесткого, действительно болезненного, а значит, справедливого и действенного санкционного давления, их надо принудить к прекращению убийств и миру.

"Мир возможен. Но тогда, когда Россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми", - подчеркнул глава государства.

Новые заявления Трампа о мире

Новый дедлайн Трампа для РФ

Вчера, 28 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что решил изменить условия своего ультиматума о введении значительных тарифов для российского диктатора Владимира Путина. Теперь у РФ нет 50 дней на достижение мира с Украиной.

Позже американский лидер уточнил, что у главы Кремля осталось 10-12 дней, также Трамп сообщал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.

Ночной обстрел 29 июля

Сегодня ночью, 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.

Также впоследствии стало известно, что российская армия атаковала спасателей, которые занимались ликвидацией пожара в Днепропетровской области.

Кроме того, ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония. В результате атаки многие люди погибли и десятки пострадали. Из-за вражеской атаки разрушено помещение учреждения, а также повреждены частные дома рядом.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска сегодня ночью, 29 июля, атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и дронами-камикадзе.

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