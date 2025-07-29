Зеленский: РФ после слов Трампа о мире убила в Украине за сутки 22 человека, еще 85 ранила

Российские войска за минувшие сутки атаковали более 70 украинских городов и сел, убив 22 человека, еще 85 человек получили ранения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Вчера прозвучали очень важные слова президента (США Дональда - ред.) Трампа о том, как российское руководство тратит время мира впустую, говоря о мире и одновременно убивая людей. Мы все хотим настоящего мира, достойного и длительного, много порядочных лидеров и стран в мире, которые нас поддерживают", - отметил Зеленский.

По его словам, по состоянию на сейчас известно, что за одни минувшие сутки, когда все вновь почувствовали надежду на окончание убийств, российская армия убила в Украине 22 человека, еще 85 человек были ранены. Под российскими ударами были 73 украинских города и села.

"В два часа ночи уже в эти сутки россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское - по территории городской больницы. Три человека погибли от этого удара, и среди них беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года", - добавил президент.

Он также добавил, что в конце вчерашнего дня, уже почти в полночь, российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области.

"Это был сознательный удар, целенаправленный, неслучайный. Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским в этой колонии. Много погибших, еще 43 человека были ранены, и среди них есть люди с очень тяжелыми ранениями", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также добавил, что каждое убийство, каждый российский удар свидетельствуют о том, что Москва заслуживает очень жесткого, действительно болезненного, а значит, справедливого и действенного санкционного давления, их надо принудить к прекращению убийств и миру.

"Мир возможен. Но тогда, когда Россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми", - подчеркнул глава государства.

Новые заявления Трампа о мире

Новый дедлайн Трампа для РФ

Вчера, 28 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что решил изменить условия своего ультиматума о введении значительных тарифов для российского диктатора Владимира Путина. Теперь у РФ нет 50 дней на достижение мира с Украиной.

Позже американский лидер уточнил, что у главы Кремля осталось 10-12 дней, также Трамп сообщал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.