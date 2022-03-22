Зеленський розповів про ворожий обстріл колони з мирними жителями в Запорізькій області

"У Запорізькій області під обстріл потрапила колона з мирними жителями. Там було багато дітей. Четверо діточок госпіталізовані. Двоє - у важкому стані", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що протягом дня 21 березня працювало вісім гуманітарних коридорів у трьох областях: Київській, Донецькій та Луганській.

Так, з Ворзеля, Бучі, Великої Димерки, Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної та Кремінної вдалося врятувати 8 057 людей.

Відео: Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про обстріл військами РФ колони з дітьми в Запорізькій області