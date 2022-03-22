Зеленський розповів про ворожий обстріл колони з мирними жителями в Запорізькій області

Російські окупанти знову обстріляли колону з цивільними в Запорізькій області. Президент України Володимир Зеленський розповів, що в результаті постраждали 4 дітей.
Про це 22 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.
"У Запорізькій області під обстріл потрапила колона з мирними жителями. Там було багато дітей. Четверо діточок госпіталізовані. Двоє - у важкому стані", - сказав Зеленський.
Також президент зазначив, що протягом дня 21 березня працювало вісім гуманітарних коридорів у трьох областях: Київській, Донецькій та Луганській.
Так, з Ворзеля, Бучі, Великої Димерки, Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної та Кремінної вдалося врятувати 8 057 людей.
Відео: Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про обстріл військами РФ колони з дітьми в Запорізькій області
Нагадаємо, перед цим у Запорізькій області війська РФ обстріляли автомобільну колону біженців 16 березня. Тоді поранення отримали 5 людей, у тому числі одна дитина.
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