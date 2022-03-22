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Зеленський розповів про ворожий обстріл колони з мирними жителями в Запорізькій області

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Запорізька область, Вівторок 22 березня 2022 01:12
Зеленський розповів про ворожий обстріл колони з мирними жителями в Запорізькій області Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти знову обстріляли колону з цивільними в Запорізькій області. Президент України Володимир Зеленський розповів, що в результаті постраждали 4 дітей.

Про це 22 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.

"У Запорізькій області під обстріл потрапила колона з мирними жителями. Там було багато дітей. Четверо діточок госпіталізовані. Двоє - у важкому стані", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що протягом дня 21 березня працювало вісім гуманітарних коридорів у трьох областях: Київській, Донецькій та Луганській.

Так, з Ворзеля, Бучі, Великої Димерки, Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної та Кремінної вдалося врятувати 8 057 людей.

Відео: Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про обстріл військами РФ колони з дітьми в Запорізькій області

Нагадаємо, перед цим у Запорізькій області війська РФ обстріляли автомобільну колону біженців 16 березня. Тоді поранення отримали 5 людей, у тому числі одна дитина.

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