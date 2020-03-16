ru
ua

Зеленський розповів, коли в Україну надійдуть швидкі тести на коронавірус

Новини » Суспільство   

Очікується мільйон швидких тестів

До України надійде ще один мільйон швидких тестів на коронавірус до кінця тижня. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в ефірі прорами "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, очікується, що тести Україна отримає вже у цю суботу, 21 березня.

"Ми домовилися із Китаєм... В суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів вже в Україну... Це для нас дуже важливе. Все буде відправлено в лікарні", - сказав президент.

Він додав, що більшість тестів Україна планує передати військовим, які перебувають на передовій.

Нагадаємо, 16 березня у Києві підтвердили два перші випадки зараження коронавірусом. Таким чином, наразі в Україні сім підтверджених випадків коронавірусу, два з них - летальні.

Зокрема, у Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Жінка померла внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.

У понеділок, 16 березня, в Україні посилили заходи карантину. А 17 числа народні депутати на позачерговому засіданні мають намір прийняти ряд ініціатив для протидії коронавіруса.

МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону Словенія пропустила першу групу заблокованих на кордоні з Італією українців, - міністр
Читати всі новини