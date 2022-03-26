Зеленський розповів про Славутич, який попри окупацію не вдалося підкорити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російським військовим попри окупацію так і не вдалося підкорити місто Славутич у Київській області. Місцеві жителі вийшли з протестами проти окупації та акціями на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Сьогодні ми були всі разом з тобою (зі Славутичем, -ред.) на твоїх вулицях, у твоєму протесті, і всі разом окупантам говорили одне: йдіть додому, поки ще можете ходити. Російські загарбники увійшли до Славутича і зустріли там таку ж реакцію, як і на півдні нашої країни, як і на сході нашої країни", - зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що Україна єдина в прагненні жити вільно і незалежно, і кожен день, куди окупанти зайшли, поки що, показує, що країна має історичне коріння і моральну основу на всій своїй території.

"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення і підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які і в Росії будуть скоро приймати на вагу, а не за номіналом", - додав президент.