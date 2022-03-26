ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський розповів про Славутич, який попри окупацію не вдалося підкорити

Новость на русском →
Субота 26 березня 2022 23:46
Зеленський розповів про Славутич, який попри окупацію не вдалося підкорити Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російським військовим попри окупацію так і не вдалося підкорити місто Славутич у Київській області. Місцеві жителі вийшли з протестами проти окупації та акціями на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Сьогодні ми були всі разом з тобою (зі Славутичем, -ред.) на твоїх вулицях, у твоєму протесті, і всі разом окупантам говорили одне: йдіть додому, поки ще можете ходити. Російські загарбники увійшли до Славутича і зустріли там таку ж реакцію, як і на півдні нашої країни, як і на сході нашої країни", - зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що Україна єдина в прагненні жити вільно і незалежно, і кожен день, куди окупанти зайшли, поки що, показує, що країна має історичне коріння і моральну основу на всій своїй території.

"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення і підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які і в Росії будуть скоро приймати на вагу, а не за номіналом", - додав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, Славутич опинився під окупацією російських військ.

Ми також писали про те, що з'явилися нові подробиці про удар по Львову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну