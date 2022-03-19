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Зеленський розповів про допомогу переселенцям і підтримку тих, хто їм виділив житло

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів про допомогу українцям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії. Кабмін розробить комплексну програму підтримки людей, які позбулися житла через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Державна фінансова підтримка буде для всіх переміщених громадян - дорослих і дітей на місцях, де вони зараз перебувають. Уряд також надасть житло для вимушених переселенців. Крім того, після завершення війни буде розпочато відновлення житла.

Зеленський також зазначив, що буде фінансова підтримка людей, які поселили у себе переселенців з території бойових дій, або тимчасової окупації.

Як мінімум ці люди отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, які пов'язані з перебуванням переселенців.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом пояснить всі деталі конкретно такої комплексної програми підтримки наших громадян", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський закликав німецького канцлера допомогти зупинити вторгнення Росії в Україну.

Раніше Зеленський розповів про переговори з друзями України Ердоганом, Трюдо і президентом Єврокомісії.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир Зеленський