Зеленський розповів про допомогу переселенцям і підтримку тих, хто їм виділив житло

Державна фінансова підтримка буде для всіх переміщених громадян - дорослих і дітей на місцях, де вони зараз перебувають. Уряд також надасть житло для вимушених переселенців. Крім того, після завершення війни буде розпочато відновлення житла.

Зеленський також зазначив, що буде фінансова підтримка людей, які поселили у себе переселенців з території бойових дій, або тимчасової окупації.

Як мінімум ці люди отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, які пов'язані з перебуванням переселенців.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом пояснить всі деталі конкретно такої комплексної програми підтримки наших громадян", - заявив глава держави.