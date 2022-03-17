Зеленський розповів про переговори друзями України Ердоганом, Трюдо і президентом Єврокомісії

"Протягом дня говорив з друзями України. З президентом Туреччини Ердоганом, прем'єр-міністром Канади Трюдо. Подякував за підтримку, домовилися про нові кроки заради миру в нашій країні.

У розмові з прем'єр-міністром Ірландії висловив співчуття у зв'язку з вбивством російськими військовими ірландського журналіста П'єра Закржевскі.

Говорив також з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Домовилися про підтримку наших громадян, тимчасових переселенців", - розповів Зеленський.

Також президент додав, що вранці 16 березня він виступатиме перед парламентом Німеччини.

"Продовжу боротися за ще більшу підтримку для України. За ще більший тиск на Росію. Для нашої спільної перемоги", - зазначив він.