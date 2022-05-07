Зеленський про ракетний удар по музею Сковороди: не кожен терорист додумається

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використала цілу ракету, щоб знищити музей Сковороди. Про прицільні обстріли культурних об'єктів "не кожен терорист додумається".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення українського президента.
Він зазначив, що окупанти вже зруйнували або пошкодили майже 200 об'єктів культурної спадщини.
"Схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії - і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе. Прицільні ракетні удари по музеях - це не кожен терорист додумається. Але ось така армія бореться проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни", - сказав Зеленський.
Музей являв собою маєток XVIII століття, в якому в останні роки свого життя працював і біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя від дня народження українського філософа і поета.
Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 травня російські окупанти обстріляли Харківську область. Голова Золочівської громади Віктор Коваленко повідомив, що унаслідок ракетного удару був знищений Національний музей ім. Григорія Сковороди в селі Сковородинівка.
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