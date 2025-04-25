Зеленский: в ракете, которая убила киевлян, было 116 компонентов из США и других стран

"Недостаточность давления на Россию позволяет им завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, которая убила киевлян, было не менее 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями", - написал Зеленский.

Президент отметил, что в современном мире любая война может очень быстро втянуть много разных субъектов, и любая страна, которая становится жертвой агрессии, всегда защищается не от кого-то одного, а от группы сообщников. Именно поэтому, по его словам, важно, чтобы и защита была основана на коллективных усилиях.

"Украина благодарна всем в мире, кто помогает защищать жизни наших людей, поставляет нам системы ПВО и ракеты к ним. Мы благодарим всех, кто сохраняет давление на Россию за эту войну, на ее сообщников. Мы настаиваем на том, что Россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня", - добавил Зеленский.

Он напомнил, что Украина 45 дней назад согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о тишине в небе, на море и на фронте. Также Украина предлагала сделать полной и продолжить тишину, которая могла быть установлена на Пасху.

"Мы дали и прямое предложение России прекратить удары как минимум по гражданским объектам. Все это Россия отвергает. Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на Россию. Прекращение убийств - это первый приоритет", - подчеркнул президент.