Зеленский: в ракете, которая убила киевлян, было 116 компонентов из США и других стран

В северокорейской ракете, которой Россия ударила по Киеву 24 апреля, было по меньшей мере 116 компонентов из разных стран. Большинство из них произведено американскими компаниями.

"Недостаточность давления на Россию позволяет им завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, которая убила киевлян, было не менее 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями", - написал Зеленский.

Президент отметил, что в современном мире любая война может очень быстро втянуть много разных субъектов, и любая страна, которая становится жертвой агрессии, всегда защищается не от кого-то одного, а от группы сообщников. Именно поэтому, по его словам, важно, чтобы и защита была основана на коллективных усилиях.

"Украина благодарна всем в мире, кто помогает защищать жизни наших людей, поставляет нам системы ПВО и ракеты к ним. Мы благодарим всех, кто сохраняет давление на Россию за эту войну, на ее сообщников. Мы настаиваем на том, что Россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня", - добавил Зеленский.

Он напомнил, что Украина 45 дней назад согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о тишине в небе, на море и на фронте. Также Украина предлагала сделать полной и продолжить тишину, которая могла быть установлена на Пасху.

"Мы дали и прямое предложение России прекратить удары как минимум по гражданским объектам. Все это Россия отвергает. Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на Россию. Прекращение убийств - это первый приоритет", - подчеркнул президент.