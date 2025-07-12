Зеленский о Путине: он как убийца, делающий свою работу
Российский диктатор Владимир Путин фактически не имеет эмоций, он делает свою работу, как убийца. При этом в ходе личной встречи он много врал.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на фильм BBC"Зеленский. Его история".
На вопрос журналиста относительно того, что Зеленский думает о его психологии Путина и о том, что у него в голове, украинский лидер ответил, что в свое время имел с ним долгую встречу.
"У меня была встреча с ним. Длинная встреча. В декабре 2019 года во Франции. Но дело не в том. Он не человек в смысле человечности. Не об этом. Он как... Знаете, он просто делает свою работу. Без эмоций. Знаете, как убийца. Да. Это просто работа", - заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что Путин во время разговора очень много врал.
"Для меня моя работа - это часть моей жизни, я действительно люблю Украину, я хочу мира, я хочу, чтобы люди помнили этот период времени и уважали меня. Вот и все. Но это лишь часть моей жизни. А для Путина это война и его жизнь", - добавил президент Украины.
Зеленский о мотивации и намерениях Путина
Ранее Зеленский заявил, что Путин планирует воевать против Украины дальше, он не ищет путей выхода из войны.
В то же время, по его словам, совместные действия Украины и союзников создали России "стратегические проблемы".
"Из-за санкций у России нет хорошего будущего. Но печально, что у нее еще есть возможность воевать дальше, поэтому нам надо увеличить давление вместе", - отметил президент.
Зеленский также ранее заявил, что Путин по-прежнему планирует захватить всю Украину, а также Беларусь, страны Балтии и другие соседние страны.
"Он хочет всю Украину, и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно, - он так сам сформирован российским империализмом. И когда он говорит об Украине и о ногах российских солдат, он говорит и о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы", - отметил глава государства.
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