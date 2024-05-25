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Зеленский о Путине: у нас самый неадекватный враг за 100 лет

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский считает главу Кремля Владимира Путина самым неадекватным врагом за последние 100 лет. При этом он "не настолько сильный и точно не вечный".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его интервью центральноазиатских СМИ.

"У нас самый неадекватный враг, которого можно было представить за 100 лет. Я знаю, что дружба между нами - странами Центральной Азии - усилит Украину, любую из стран это точно усилит. Но что скажет Путин? Представьте себе. Я бы очень хотел, чтобы у нас было больше встреч, был диалог на уровне лидеров стран. Люди всегда договорятся, и я в этом абсолютно уверен", - сказал он.

Украинский президент напомнил, что Путин "не настолько сильный и точно не вечный".

"Все ваши страны, народы переживут Кремль, и все переживут Путина, 100%. Поэтому я тоже думаю, что нужно думать о том, что будет через 10-20 лет между людьми наших стран. Если кто-то кого-то не уважает, не будет ни контрактов, ни экономик - ничего не будет, будут визы, границы, очереди, не будет самолетов, не будет большого количества рейсов. А если люди уважают друг друга, все будет очень быстро. Я очень открытый человек, мне нечего скрывать, я знаю, что мне нужно усиливать дружбу Украины с другими странами, для этого я всегда готов идти на первый шаг", - добавил Зеленский.

Высказывания Зеленского о Путине

Украинский президент не впервые высказывается о главе Кремля Владимире Путине. Из последних - Зеленский считает, что Путин боится того, что может дать саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Кроме того, глава украинского государства считает, что Путин не осмысливает последствия своих решений перед тем, как их принять. В тоже время, по его мнению, Путин мог бы и сам закончить войну против Украины, если бы не находился в информационном пузыре.

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