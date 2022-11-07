Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху: о чем говорили

В понедельник, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Биньямином Нетаньяху. Зеленский приветствовал своего собеседника с его победой на недавних выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Facebook.

"Всем должно быть понятно, что именно подчеркивает для себя Украина и какие ударения на безопасность делает Израиль", - заявил президент.

Президент добавил, что верит в значительное усиление обоих государств, тем более что угрозы для Украины и Израиля родственны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с победой его парламентского блока на выборах в Кнессет.

Ранее мы писали, что блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. До 9 ноября окончательные результаты и списки партий должны быть переданы президенту Израиля.

Также сообщалось, что явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали около 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.

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