Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху: о чем говорили

В понедельник, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Биньямином Нетаньяху. Зеленский приветствовал своего собеседника с его победой на недавних выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Facebook.

"Обсудили основные аспекты отношений между нашими государствами", – заявил Зеленский. Президент добавил, что верит в значительное усиление обоих государств, тем более что угрозы для Украины и Израиля родственны. "Всем должно быть понятно, что именно подчеркивает для себя Украина и какие ударения на безопасность делает Израиль", - заявил президент.