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Зеленский провел переговоры с президентом МОК: что обсудили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Одной из тем обсуждений стало восстановление спортивных объектов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"В беседе с президентом Бахом я отметил поддержку украинских спортсменов. Призвал внести свой вклад в восстановление Украины разрушенных РФ спортивных объектов. Расстроен намерением вернуть спортсменов РФ и Беларуси на мировые соревнования", - отметил Зеленский.

По словам президента, в ходе разговора он напомнил Баху о том, что с начала полномасштабной войны из-за российского агрессии погибли 184 украинских спортсмена, а РФ продолжает использовать спорт с пропагандистской целью.

"Справедливым ответом для страны-террориста может быть только полная изоляция на международной арене. В частности, это касается и международных спортивных мероприятий", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Бах заявлял, что он поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже. При этом он упомянул, что похожей позиции придерживается президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба назвал такую позицию по этому вопросу является отвратительной.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины