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Зеленский провел совещание со Шмыгалем и собрал военный кабинет

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и собрал военный кабинет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"Краткий отчет о сегодняшнем дне. Первое - военный кабинет. Это особая работа с ключевыми командующими и обеспечивающими оборону. Понятно, что это закрытая работа, ее детали не обнародуются", - говорится в заявлении.

По словам Зеленского, как и заседание Ставки, военный кабинет тоже работает регулярно для синхронизации наших наиболее важных оборонных и активных действий.

Также президент провел совещание с главой правительства Шмыгалем. Он пояснил, что сейчас готовятся концептуальные решения для развития Украины, нашей инфраструктуры, как сейчас, так и после войны. Также страна готовится к запланированным международным встречам по восстановлению Украины и соответствующим переговорам с партнерами.

"Этот май и последующие месяцы будут достаточно активны для Украины в международной плоскости. Будет много переговорной работы, международные мероприятия, которые усилят нашу оборону. Все прорабатываем. Провел сегодня несколько совещаний по запланированному на эту неделю и на ближайшее время", - сказал президент.

Президент в течение дня встретился с делегацией парламента Португалии во главе с главой парламента и провел беседу с главой Африканского Союза, Президентом Коморских Островов Азали Ассумани.

Ранее Зеленский сказал, что Украина готовит обширный пакет санкций против России. Решения по этому поводу будут приняты уже в скором времени.

Недавно Зеленский сказал, что новый план действий по дальнейшим санкциям против России, разработанный группой Макфола-Ермака, получат все ключевые лидеры мира.

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