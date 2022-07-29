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Зеленський провів нараду щодо російського теракту в Оленівці: що вирішили

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з силовиками щодо російського теракту в Оленівці, в результаті якого загинули десятки полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що в нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк і омбудсмен Дмитро Лубінець.

За результатами цієї наради було прийнято спільну заяву щодо теракту в Оленівці.

Оновлено від 21:50

Сам президент в Telegram повідомив, що на нараді детально обговорили теракт, влаштований російськими нелюдами в Оленівці.

"Доказів, що це був спланований злочин, задосить. І це чергове підтвердження того, що Росія - держава-терорист. ООН і МКЧХ, що мали гарантувати збереження життя та здоров’я наших військовополонених, повинні негайно відреагувати", - відзначив Зеленський.

Зазначимо, РБК-Україна вже публікувало спільну заяву. У ній кривавий інцидент названо масовим вбивством українських полонених, який навмисне спланувала і реалізувала Росія.

Також стало відомо, що Червоний Хрест вже направив запит окупантам до Донецька, щоб гуманітарних працівників допустили на місце інциденту.

Детальніше про теракт читайте в матеріалі "Навмисне продумане вбивство: все що відомо про удар росіян по колонії в Оленівці".

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Володимир ЗеленськийЕленовка