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Зеленський провів нараду щодо протидії підробці ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань протидії пандемії COVID-19. Кабінет міністрів має запропонувати комплекси заходів щодо боротьби з фіктивними COVID-сертифікатами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента України.

Найближчим часом Кабінет Міністрів України має запропонувати комплекси заходів для боротьби з фіктивним тестуванням та сертифікацію про вакцинацію проти коронавірусу.

Зокрема, як відзначає пресслужба, міністрам необхідно розглянути можливості посилення контролю за виконанням усіх заходів українцями та іноземцями, які перетинають кордон України.

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Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів України