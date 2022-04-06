Зеленський із Кабміном обговорили, де взяти гроші для наповнення бюджету

За словами прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, у першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110%. Повідомляється, що цьому сприяли результати перших двох місяців поточного року та авансові податкові надходження.

Однак, у другому кварталі внаслідок військового вторгнення Росії прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету України.

На нараді було обговорено джерела наповнення державної скарбниці. Зокрема, це донорська допомога, спеціальні права запозичення від МВФ тощо.

Повідомляється, що за несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Учасники зустрічі зазначили, що необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки.

Окрім того, президент дав доручення формалізувати припинення товарообігу України з Росією. Зазначається, що фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком війни.