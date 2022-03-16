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Зеленський закликав США посилити санкції проти РФ і закрити порти для російських товарів

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Київ, Середа 16 березня 2022 15:35
Зеленський закликав США посилити санкції проти РФ і закрити порти для російських товарів Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Конгресом США закликав посилити санкції щодо Росії. Крім того, він попросив закрити американські порти для російських товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення українського гаранта.

"Правда в тому, що в найтемніші часи для нашої країни, для всієї Європи я закликаю зробити вас ще більше. Необхідні нові санкції, новий пакет, це необхідно робити. Поки російська військова машина не зупиниться. Необхідні обмеження проти всіх, хто підтримує режим. Ми пропонуємо негайно ввести санкції проти всіх російських політиків, які не рвуть зв'язку з тими, хто відповідає за агресію проти України... якщо у ваших округах є компанії, які фінансують російську військову машину, я прошу чинити тиск, щоб Росія не отримала жодного цента... всі американські порти повинні бути закриті для російських товарів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, завтра Володимир Зеленський виступить перед Бундестагом. Його виступ перед німецькими депутатами розпочнеться о 10:00.

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