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Зеленський закликав Радбез ООН визнати терактом удар по Кременчуку

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Ракетний удар російських військ по Кременчуку необхідно визнати терактом на рівні Радбезу ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН.

"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це є терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території Росії", - заявив президент.

Він підкреслив, що якби організація діяла б подібним чином, то її визнають терористичною.

"Такі організації стають ворогами людства і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 27 червня, російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

Пізніше стало відомо, що під час російської атаки у приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян.

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