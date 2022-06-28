Зеленський закликав Радбез ООН визнати терактом удар по Кременчуку

"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це є терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території Росії", - заявив президент.

Він підкреслив, що якби організація діяла б подібним чином, то її визнають терористичною.

"Такі організації стають ворогами людства і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", - зазначив Зеленський.