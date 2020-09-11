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Зеленський закликав Польщу відновити могилу УПА

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 15:26
Зеленський закликав Польщу відновити могилу УПА
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з лідером Польщі Анджеєм Дудою порушив питання історичної пам’яті. Зеленський закликав польську сторону відновити легальну могилу воїнів Української повстанської армії (УПА) біля села Верхрати.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Також, глава української держави порушив питання внесення могили воїнів УПА на горі Монастир до польського реєстру військових поховань.

Зі свого боку Дуда висловив сподівання, що це питання вдасться розв'язати до наступної зустрічі президентів України та Польщі.

Зеленський закликав Польщу відновити могилу УПА

Фото: зруйнована могила воїнів УПА (ipress.ua)

Зазначимо, на горі Монастир біля села Верхрати знаходиться могила воїнів УПА, які загинули в бою з НКВС в довколишніх лісах 2-3 березня 1945 року.

Нагадаємо, у січні 2020 року у Польщі невідомі знищили таблицю з могили воїнів УПА на горі Монастир. Вона вже була розбита у 2015 році, але її відновили.

У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на акт вандалізму на могилі воїнів УПА біля села Верхрати, назвавши його провокацією для підриву добросусідських відносин.

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