Зеленський закликав лідерів Заходу до сміливості закрити небо України: "пауза стала вбивчою"

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку громадянам країни за вимоги закрити небо, і закликав лідерів держав Заходу сприяти захисту українців від авіанальотів і бомбардувань російських окупантів без зволікань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.
"Я вдячний абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію, збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги. Ми повинні разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони, нарешті, зробили те, що повинні були зробити ще в перший день вторгнення", - зазначив президент.
Зеленський додав, що лідери держав повинні або закрити українське небо від російських ракет і бомб, або надати нашій країні бойові літаки - "щоб ми все зробили самі".
"Адже пауза без рішення вже стала просто вбивчою", - наголошує президент у зверненні.
Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням
Раніше президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію щодо країн, які не підтримують вступ України до ЄС.
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