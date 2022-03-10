Зеленський закликав лідерів Заходу до сміливості закрити небо України: "пауза стала вбивчою"

"Я вдячний абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію, збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги. Ми повинні разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони, нарешті, зробили те, що повинні були зробити ще в перший день вторгнення", - зазначив президент.

Зеленський додав, що лідери держав повинні або закрити українське небо від російських ракет і бомб, або надати нашій країні бойові літаки - "щоб ми все зробили самі".

"Адже пауза без рішення вже стала просто вбивчою", - наголошує президент у зверненні.

Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням