Зеленский поздравил Эрдогана, а с Рютте обсудил авиационную коалицию: детали телефонных разговоров

Президент Владимир Зеленский провел два телефонных разговора в понедельник, 29 мая. Он побеседовал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.
По его словам, с Рютте была обсуждена авиационная коалиция и поблагодарил за поддержку Нидерландов. Также Зеленский рассказал ему о российских ударах по территории Украины.
"Обсудили наше оборонное взаимодействие - нашу новую авиационную коалицию, коалицию современных истребителей, которую создаем. И создадим! Конечно, обсудили и усиление нашей ПВО", - рассказал Зеленский.
Кроме этого, он поговорил с президентом Турции Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах.
"Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество - Украина и Турция - на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности. Безопасность нашего региона и всей Европы, мировая продовольственная безопасность, защита фундаментальных норм международного права – это то, что мы делали, делаем и будем делать вместе!, – заявил Зеленский.
В первом туре президентских выборов, состоявшемся 14 мая, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, поэтому сегодня провели второй тур. В нем Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу и снова стал президентом Турции.
Ранее Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции и отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо обеих стран.
Во время саммита G7 президент США Джо Байден заявил, что поддерживает обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. До этого ряд стран заявили о готовности присоединиться к инициативе. Данную инициативу возглавляют Нидерланды и Дания при поддержке Великобритании и Бельгии.
Также Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.
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