Зеленский поздравил Эрдогана, а с Рютте обсудил авиационную коалицию: детали телефонных разговоров

По его словам, с Рютте была обсуждена авиационная коалиция и поблагодарил за поддержку Нидерландов. Также Зеленский рассказал ему о российских ударах по территории Украины.

"Обсудили наше оборонное взаимодействие - нашу новую авиационную коалицию, коалицию современных истребителей, которую создаем. И создадим! Конечно, обсудили и усиление нашей ПВО", - рассказал Зеленский.

Кроме этого, он поговорил с президентом Турции Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах.

"Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество - Украина и Турция - на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности. Безопасность нашего региона и всей Европы, мировая продовольственная безопасность, защита фундаментальных норм международного права – это то, что мы делали, делаем и будем делать вместе!, – заявил Зеленский.

Президентские выборы в Турции

В первом туре президентских выборов, состоявшемся 14 мая, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, поэтому сегодня провели второй тур. В нем Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу и снова стал президентом Турции.

Ранее Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции и отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо обеих стран.

Авиационная коалиция

Во время саммита G7 президент США Джо Байден заявил, что поддерживает обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. До этого ряд стран заявили о готовности присоединиться к инициативе. Данную инициативу возглавляют Нидерланды и Дания при поддержке Великобритании и Бельгии.

Также Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.