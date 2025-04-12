Зеленский присвоил звание Героя пилоту Павлу Иванову: он погиб в бою на F-16

Гибель Павла Иванова

Сегодня, 12 апреля, Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время выполнения боевого задания погиб 26-летний украинский пилот Павел Иванов.

Иванов был летчиком на истребителе F-16.

Воздушные силы ВСУ не уточнили, где именно и при каких обстоятельствах произошла трагедия. Пока известно, что пилот погиб 12 апреля, защищая Украину от оккупантов. Обстоятельства устанавливает межведомственная комиссия, которая уже начала работу.

Заметим, что ранее украинский президент уже отреагировал на гибель украинского летчика F-16 Павла Иванова.

Глава государства пообещал "сильный" ответ. Подробнее о заявлении Зеленского, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, прошлым летом во время отражения российской атаки погиб опытный украинский летчик Алексей Месь ("Мунфиш").

Пилот отражал вражескую атаку на истребителе F-16, но самолет потерпел крушение. Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.

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