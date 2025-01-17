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Зеленский присвоил Героя Украины бойцу, который погиб в рукопашном бою с врагом

Фото: Дмитрий Масловский, воин 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск звание Героя Украины. Воин погиб в рукопашном бою с оккупантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина всегда будет помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина", - написал президент.

Дмитрий Масловский

Дмитрий Масловский был воином 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск. Родился 7 ноября 1994-го в Любашевской общине Одесской области.

Недавно в сети распространилось видео, которое было сделано на месте боя. На нем Дмитрий вступил в рукопашный бой с вражеским штурмовиком. Воин бросил гранату через окно частного дома, но после того, как попытки выбить оккупанта не увенчались успехом - вырвал у россиянина автомат и перешел к рукопашному бою.

Во время боя врагу удалось перехватить нож, которым он нанес Дмитрию ранения. В конце украинский боец обратился к противнику, поблагодарив его за бой и попрощавшись.

"Дай я умру. Иди, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире. Прощай", - сказал Дмитрий.

 

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Война в УкраинеВладимир Зеленский