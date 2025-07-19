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Зеленский посмертно наградил двух подростков, которых в Бердянске убили оккупанты: детали

Украина, Суббота 19 июля 2025 17:27
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Зеленский посмертно наградил двух подростков, которых в Бердянске убили оккупанты: детали Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля посмертно наградил Орденом свободы 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. Оба подростка были убиты российскими оккупантами во временно оккупированном Бердянске 23 июня 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Соответствующий указ президента Украины под №500/2025 опубликован на сайте. Отмечается, что Оганнисян и Ханганов награждены "за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства".

В Офисе президента напомнили, что Оганнисян и Ханганов после оккупации Бердянска российскими войсками не скрывали своей проукраинской позиции. Из-за этого подростки и их родственники подвергались давлению со стороны оккупантов.

Оганнисяна похитили из дома, пытали электрошоком и имитировали расстрел. Ханганова пытались арестовать, допрашивали, планировали сфабриковать дело против него.

"Оккупанты убили их 23 июня 2023 года. После этого в сеть попало видео с последними словами ребят: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине! Героям слава!" После двух лет с момента убийства оккупанты так и не отдали тела убитых Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова родным", - отметили в сообщении.

Подвиг Оганнисяна и Ханганова

Тигран Оганнисян и Никита Ханганов погибли во временно оккупированном Бердянске 23 июня 2023 года в результате боя с российскими оккупантами. Сначала оккупанты и один из коллаборационистов, Иван Рогов, заявили о "ликвидации двух террористов". Позже стало известно, что одним из "ликвидированных" был Оганнисян.

Известно, что подростки не сдались без боя. Они успели уничтожить полицейского-коллаборанта и одного из российских оккупантов перед гибелью. Оккупанты даже не пытались взять ребят в плен, а просто застрелили их во время штурма. 25 июня 2025 года это подтвердил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

До этого Оганнисяна и Ханганова преследовали оккупанты. Они планировали сфабриковать против них "уголовное дело" и "приговорить" к 20 годам за решеткой якобы за терроризм. Судьбой подростков заинтересовались даже в Европейском парламенте: там выдвинули россиянам требование дать Оганнисяну и Ханганову выехать на подконтрольную Украине территорию.

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