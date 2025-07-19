Зеленский посмертно наградил двух подростков, которых в Бердянске убили оккупанты: детали

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля посмертно наградил Орденом свободы 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. Оба подростка были убиты российскими оккупантами во временно оккупированном Бердянске 23 июня 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Соответствующий указ президента Украины под №500/2025 опубликован на сайте. Отмечается, что Оганнисян и Ханганов награждены "за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства".

В Офисе президента напомнили, что Оганнисян и Ханганов после оккупации Бердянска российскими войсками не скрывали своей проукраинской позиции. Из-за этого подростки и их родственники подвергались давлению со стороны оккупантов.

Оганнисяна похитили из дома, пытали электрошоком и имитировали расстрел. Ханганова пытались арестовать, допрашивали, планировали сфабриковать дело против него.

"Оккупанты убили их 23 июня 2023 года. После этого в сеть попало видео с последними словами ребят: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине! Героям слава!" После двух лет с момента убийства оккупанты так и не отдали тела убитых Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова родным", - отметили в сообщении.