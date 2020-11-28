Зеленський доручив виділити кошти на добудову музею Голодомору

Фото: Володимир Зеленський та Олена Зеленська (president.gov.ua)

Кабмін ухвалить рішення вже 30 листопада

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів виділити кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. Кошти будь виділені вже 30 листопада.

Про це повідомляє президентська прес-служба.

"Проект Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проекту. Однак такі проекти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проект буде обов’язково завершено", - сказав Зеленський.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, 30 листопада Кабінет міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проекту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

За даними прес-служби, Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні. Зранку вони прибули до пам'ятного знака жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі в Києві. Після цього вони прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр. Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури "Гірка пам'ять дитинства", біля якої встановили символічні композиції з зерном, та вклонилися пам'яті загиблих. Церемонія завершилася хвилиною мовчання.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 28 листопада, відзначають День пам'яті жертв голодоморів. О 16:00 проходить хвилина мовчання, після чого по всій Україні розпочинається акція "Запали свічку". Пам'ятна дата щорічно припадає на четверту суботу листопада.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у листопаді 2019 року 82% громадян вважали, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу. Заперечують Голодомор-геноцид - 11% громадян, коливаються - 7% респондентів.