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Зеленський доручив вакцинувати 70% держслужбовців за два тижні

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський доручив міністерствам та центральним органам влади вакцинувати від коронавірусу 70% їх працівників. Повну імунізацію мають завершити за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади", - йдеться в повідомленні

Крім того, вказано, що в Міністерстві оборони щеплення двома дозами вакцини вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ - 68%.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я України планують відстороняти невакцинованих держслужбовців від роботи.

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Володимир ЗеленськийКарантинВакцина від коронавірусу