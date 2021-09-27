Зеленський доручив вакцинувати 70% держслужбовців за два тижні

Президент України Володимир Зеленський доручив міністерствам та центральним органам влади вакцинувати від коронавірусу 70% їх працівників. Повну імунізацію мають завершити за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади", - йдеться в повідомленні

Крім того, вказано, що в Міністерстві оборони щеплення двома дозами вакцини вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ - 68%.