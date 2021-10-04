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Зеленський доручив збільшити кількість місць для хворих на COVID-19 у проблемних регіонах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду збільшити кількість місць для хворих коронавірусом в регіонах, де спостерігається стрімке зростання числа хворих. За даними МОЗ, така ситуація спостерігається в Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що глава держави провів селекторну нараду з питань протидії пандемії коронавірусу з представниками уряду. За даними МОЗ, більше інфікованих у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Всього в Україні на сьогоднішній - 138,5 тисячі активних хворих.

Президент поставив уряду завдання забезпечити найближчим часом збільшення кількості ліжко-місць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності коронавірусом.

Нагадавши, за минулі роки в Україні захворіла 4821 людина. Найбільше нових випадків виявлено в Харківській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях.

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