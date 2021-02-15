Зеленський доручив створити спільну з ОАЕ групу щодо вакцинації від COVID

Президент України Володимир Зеленський доручив створити спільну з ОАЕ робочу групу з питань вакцинації від COVID. Відповідне доручення отримали Міністерства охорони здоров'я та закордонних справ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента .

Повідомляється, що Зеленський провів зустріч з керівництвом управління охорони здоров'я Дубая. Він зазначив, що в Україні - один з найнижчих відсотків смертності в Європі, але не можна повністю перемогти пандемію без вакцини.

"Ми повинні отримати в цьому місяці перші вакцини і почати вакцинацію. Ми уклали перші контракти. І ми хотіли б прискорити строки вакцинації", - додав Зеленський.

Він також поцікавився досвідом ОАЕ в зберіганні, транспортуванні та використанні вакцини проти COVID-19, а також питаннями виробництва Еміратами власної вакцини і можливою зацікавленістю у співпраці з українськими компаніями.