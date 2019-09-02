Зеленський доручив підготувати доповідь по вбивству хлопчика в Переяслав-Хмельницькому

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також доручив підготувати доповідь щодо пожежі в Одесі у дитячому таборі "Вікторія"

Президент Володимир Зеленський доручив силовикам підготувати доповідь щодо вбивства хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, в якому підозрюють поліцейських. Про це він заявив на нараді за участю представників парламенту, Кабміну та правоохоронних органів, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, Зеленський доручив підготувати доповідь щодо пожеж в Одесі у дитячому таборі "Вікторія" та готелі "Токіо-Стар".

"Четвертий пріорітет - злочини проти неповнолітніх. Прошу доповісти щодо вбивства хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, а також щодо пожеж в Одесі у дитячому таборі "Вікторія" і нещодавному випадку у готелі "Токіо-Стар", - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 червня 2019 року двоє п'яних поліцейських в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. Це все відбувалося недалеко від дитячого майданчика. В результаті стрілянини було поранено 5-річний хлопчик, який згодом помер.

Після цього ці два поліцейських були відсторонені від посад та затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їх підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хуліганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Після вбивства хлопчика керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київської області усунули від виконання службових обов'язків. Натомість, пізніше стало відомо, що поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини, головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил.