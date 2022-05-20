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Зеленський доручив забезпечити навчальний процес студентам з окупованих територій

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський доручив МОН забезпечити навчальний процес студентам з окупованих територій. У тому числі, в контрактній формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президент.

Зокрема, президент доручив міністру освіти підготувати такі зміни, які дозволять абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вишів у спрощеному порядку.

"Доручив міністру також вирішити, як забезпечити навчання тих студентів, які перебувають у контрактній формі, але при цьому самі з нині окупованих територій. Очевидно, що платити за контрактом на навчання в таких умовах дуже складно. Держава повинна допомогти. Так що очікую від міністра, від уряду і, якщо потрібно, народних депутатів відповідних рішень", - повідомив Зеленський.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, як проходитиме вступна кампанія в Україні.

Також повідомлялося, що охочі можуть пройти демонстраційний варіант і ознайомитися з майбутнім тестуванням.

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Володимир Зеленський