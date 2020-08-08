Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другій хвилі COVID-19

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів мобілізуватися для запобігання другої хвилі коронавірусу. Серед іншого, в уряді повинні провести комплексну оцінку готовності лікарень.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, глава держави доручив посилити контроль за дотриманням карантину.

"Враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні президент Володимир Зеленський дав доручення прем'єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади всім необхідним обладнанням", - йдеться в повідомленні.

Також Кабмін повинен переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду до анексованого Криму.

Крім цього, на брифінгу 8 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що попросить про посилення контролю за карантином.

"Кожен день у нас збільшується кількість людей, які госпіталізуються. Тому ми не можемо дозволити собі ставитися легковажно (до коронавірусу, - ред.). Тому я, як міністр охорони здоров'я, буду звертатися щодо посилення контролю за всіма правилами, які встановлені в нашій країні, за всіма обмежувальними заходами", - заявив глава Мінохоронздоров'я.

Нагадаємо, в Україні четвертий день поспіль фіксують добовий антирекорд по захворюваності COVID-19: за останню добу в країні підтвердили 1489 нових випадків.

Як писало РБК-Україна, сьогодні уряд збереться на позачергове засідання через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.