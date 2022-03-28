Зеленський поспілкувався з українськими журналістами, які створюють телемарафон "Єдині новини"

Глава держави відзначив чесну і об'єднану роботу журналістів.

"Зараз в період війни - страшної, трагічної, але для України точно переможної - ви дійсно армія. Велика потужна армія. Я вважаю, що ви сьогодні - велика надія, фундамент, один з тих китів, на якому стоїть людина у звичайному українському містечку, голими руками зупиняє танки. На таких, як ви, тримається сьогодні правда, якої немає у росіян", - сказав президент.

Він підтримав пропозицію журналістів про більш активну участь чиновників і народних депутатів в ефірі телемарафону з метою більш якісної комунікації ініціатив влади.

Зеленський зазначив, що українська влада постійно веде діалог з представниками країн - партнерів України. Він подякував за те, що журналісти розкривають світу образ України, який до цього був нерозкритим.

"Я хочу, щоб все те, що робимо ми, все те, що ви робите, все, що робили люди, наші військові, і всі ті жертви були не просто так", - заявив президент.

Він підкреслив, що Україна обов'язково переможе у війні.

"Ми точно стали лідерами, суб'єктами у світі. І знаходимося не за лаштунками. Мені здається, що це важливо. Важливо, що Україна для всього світу перестала бути частиною Російської Федерації", - підкреслив Зеленський.