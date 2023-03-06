Зеленский пообещал найти убийц украинского военного, которого расстреляли оккупанты

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", - заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что оккупанты убивают только за тот факт, что у тебя украинское гражданство.

"Оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы. За одно только слово об Украине. За нашу мечту об Украине. За нашу жизнь - жизнь украинцев. И мы уничтожаем оккупанта везде - везде, где это дает результат для Украины", - заявил он.

Напомним, сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли его. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану и попросил его расследовать ужасное убийство украинского военного россиянами.

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