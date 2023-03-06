RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский пообещал найти убийц украинского военного, которого расстреляли оккупанты

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина найдет убийц украинского военного, которого расстреляли российские трусливые оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", - заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что оккупанты убивают только за тот факт, что у тебя украинское гражданство.

"Оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы. За одно только слово об Украине. За нашу мечту об Украине. За нашу жизнь - жизнь украинцев. И мы уничтожаем оккупанта везде - везде, где это дает результат для Украины", - заявил он.

Напомним, сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли его. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану и попросил его расследовать ужасное убийство украинского военного россиянами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна России против Украины