Зеленський і Помпео обговорили подолання наслідків пандемії коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Майк Помпео під час телефонної розмови обговорили питання протидії коронавірусу. Про це повідомляє Офіс президента.

Повідомляється, що Зеленський висловив підтримку Сполученим Штатам у боротьбі з пандемією та співчуття американцям, які втратили близьких, а також побажав якнайшвидшого одужання хворим.

"США зараз в епіцентрі боротьби з пандемією. Поділяю біль тисяч американців, які втратили близьких, щиро бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто зараз бореться з хворобою. Впевнений, що США успішно пройдуть через ці випробування. Бажаю вам міцного здоров’я", - заявив Зеленський.

Він також подякував Помпео за виділення цільової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.

"Вдячний США за виділення цільової допомоги, 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом", - заявив президент.

Було також обговорено можливості отримання Україною від США кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки - на додаток до ресурсів, які Україна планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів.

Президент висловив окрему подяку США за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України як на двосторонньому рівні, так і в межах ООН, а також за послідовну санкційну політику щодо Росії.

Зеленський також проінформував про ситуацію на Донбасі та виконання домовленостей після зустрічі у нормандському форматі, яка відбулася у грудні минулого року.

Нагадаємо, для подолання поширення коронавірусу, Сполучені Штати надали Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю в 1,2 мільйона доларів.

Крім того, Європейський союз виділить Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом. Євросоюз вітає попереджувальні заходи, що вживаються українським урядом у відповідь на поширення COVID-19.